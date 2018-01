Al ruim 2.000 euro voor Haarlemse bloemenkiosk: "Ik ben echt enorm blij"

HAARLEM - Bloemist Pim van Wanrooy is dolblij met alle donaties die binnen zijn gekomen om zijn kiosk weer op te bouwen. Zijn kraam werd tijdens de heftige storm van vorige week bedolven onder een grote boom.

Om Van Wanrooy een hart onder de riem te steken werd er een doneeractie opgezet voor de Haarlemse ondernemer. "Ik ben echt enorm blij met alle steun die ik heb gekregen", vertelt Van Wanrooy in het NH-radioprogramma June tot Twaalf. Inmiddels is er op de doneerpagina ruim 2.000 euro opgehaald.

Donderdag viel tijdens de storm een boom op de bloemenkraam van hem en zijn vrouw Gina. Bij het ongeval vielen geen gewonden, maar de schade was groot: 8.000 euro. Van Wanrooy was ontroostbaar. "Ik wil me groot te houden, maar ik ben er helemaal kapot van. Het is zo'n mooie kar."