De Peiling: Techniek meldkamer 112 loopt achter: 'Levens in gevaar'

NOORD-HOLLAND - Mensen in een noodsituatie, wachten soms onnodig lang op hulp. Door verouderde techniek in de meldkamer zijn bellers met mobiele telefoons soms moeilijk te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Waar bent u?

Op dit moment moet je zelf je locatie benoemen of die omschrijven aan de centralist als je belt met je mobiele telefoon. Als dat niet lukt, wordt de locatie bepaald aan de hand van de dichtstbijzijnde zendmast. Het zoekgebied is dan nog enkele vierkante kilometers groot. "Het is vreemd dat een Uber-taxi je zo weet te vinden op locatie, en dat een ambulance soms nog moet zoeken naar de plek van de 112-beller", zegt een deskundige tegen RTL Nieuws.

Nieuwe techniek

In zeven Europese landen wordt al gebruik gemaakt van een techniek waarmee zodra iemand 112 belt de locatie van de mobiele beller automatisch wordt opgevraagd via gps en verbonden wifinetwerken. De meldkamer kan dan precies zien waar de noodoproep vandaan komt, soms tot op een aantal meter nauwkeurig. Binnenkort voeren nog zeven landen de techniek in.

Inspectie

De Inspectie Veiligheid en Justitie wees al eerder op het feit dat nauwkeurige plaatsbepaling noodzakelijk is bij de meldkamers. "Plaatsbepaling is belangrijk om te weten waar de hulp geboden moet worden. Hiervoor zijn veel nauwkeurigere locatiegegevens noodzakelijk. Het maakt immers nogal uit in welke straat of steeg hulpverlening nodig is", aldus de inspectie in een rapport uit 2013.

Traag

Uit interne mailtjes van de Nationale Politie in handen van RTL Nieuws blijkt dat zelfs mensen die belast zijn met de uitvoering van 112 in de meldkamer, gefrustreerd zijn over de traagheid waarmee Nederland omgaat met de invoering van directe locatieherkenning.

