Omgekomen Nederlandse mariniers in Javazee mogelijk begraven in massagraf: "Het is verschrikkelijk"

DEN HELDER - De stoffelijke resten van Nederlandse mariniers die omgekomen zijn bij de Slag in de Javazee, zijn mogelijk begraven in een anoniem massagraf. De overblijfselen zijn uit drie gezonken oorlogsschepen gehaald tijdens illegale beringswerkzaamheden in Brodong, Indonesië.

Dit schrijft De Telegraaf op basis van een onderzoek door Indonesische journalisten. Zij zeggen arbeiders te hebben gesproken die bezig waren met de illegale berging van de Nederlandse oorlogsschepen Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. Kortenear.

In de wrakken werden veel lichamelijke resten gevonden. Twee anonieme arbeiders vertelden dat zij de resten de zee in moesten gooien. Een andere bon wist juist weer te melden dat de botten helemaal niet in zee zijn gegooid, maar dat die naar een massagraf zijn gebracht. Het zou gaan om botten van Nederlanders en Britten.

Lees ook: Heldenaren herdenken Slag in de Javazee

Op 27 februari 1942 speelde de Slag in de Javazee zich af. De geallieerden vochten onder leiding van de Nederlandse Schout-bij-nacht, Karel Doorman, tegen de Japanners. Na een zeven uur durende strijd eindigde de slag vlak voor middernacht toen de drie Nederlandse schepen werden getorpedeerd en zonken. In totaal verloren 2.300 geallieerden mariniers hun leven, onder wie 900 Nederlanders.

'Dit waren mijn maten'

De 93-jarige Henk Kleijn is een van de overlevenden van de Slag in de Javazee. De man uit Den Helder werkte destijds als matroos in de marine.

"Het is verschrikkelijk. Dat waren mijn maten", vertelt Kleijn aan NH Nieuws als hem wordt gevraagd naar het mogelijke massagraf. "Ik hoop dat de regering met een verklaring komt."

Verdwenen schepen

Afgelopen vrijdag werd door het Ministerie van Defensie bekend gemaakt dat de oorlogswrakken officieel verdwenen zijn. Alleen van de Hr.Ms. Kortenaer is nog een klein deel terug te vinden. Het is niet te achter halen wie de wrakken geborgen heeft.

Defensie meldt dit op basis van een onderzoek door Nederlandse en Indonesische experts. In het onderzoek is niets terug te vinden over dat de stoffelijk overschotten van Nederlandse mariniers zijn aangetast door de bergingen.