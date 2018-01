Deel dit artikel:











Ottertjes Anna Paulowna gaan naar buiten: "Het is heel schattig dat kleine spul" Foto: Henk Gerber

ANNA PAULOWNA - Vier kleine baby-otters trekken de aandacht van dierenvrienden in Anna Paulowna. Het is de eerste keer dat Landgoed Hoenderdaell een nestje zonder bemoeienis van mensen grootbrengt. "Het is heel schattig dat kleine spul."

De ottertjes werden half november geboren. "Normaal als ik ga voeren, rennen de otters al naar buiten, maar nu miste ik er één", vertelt verzorger Bas Kolenberg. "Toen ik het dak van het hok opende, zag ik vier witte pluizenbolletjes."



Vanaf dat moment hebben de verzorgers de beesten zoveel mogelijk met rust gelaten. Volgens de dierenverzorger is een nest kleinklauwotters in Nederland niet uitzonderlijk, maar is het voor hun landgoed wel bijzonder. "We hebben eerder al eens een nestje gehad, dat overleefde de kou niet." Maar deze vier ottertjes lijken kerngezond. "Het zijn twee mannetjes en twee vrouwtjes. De bedoeling is dat ze hier blijven."