Heb jij je stem voor de gemeenteraadsverkiezingen al bepaald? Doe mee aan het NH verkiezingsonderzoek!

AMSTERDAM - De verkiezingscampagne is in de meeste gemeenten begonnen. De politieke partijen in jouw gemeente proberen je stem te winnen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Wij willen weten wat jij belangrijk vindt bij de keuze en hoe die zich ontwikkelt. Als je wil dat jouw stem ook telt, meld je dan aan voor NH Panel en geef je mening.

We willen weten welke onderwerpen wat jou betreft een verkiezingsthema moeten worden in jouw gemeente? Hoe is het gesteld met het vertrouwen in de politici? Hoe bepaal jij je stem en op welke wijze heeft de politieke campagne invloed? Invullen van de vragen duurt enkele minuten.



Uit ons eerste onderzoek in december bleek dat er nog veel zwevende kiezers zijn. De helft van de deelnemers had de stem nog niet bepaald. Tot de verkiezingen zullen we blijven peilen, om te kijken of er verandering komt in de cijfers.

Ben je nog geen lid van het NH Panel? Meld je dan aan en dan krijg je zo snel mogelijk een uitnodiging voor het onderzoek. Meedoen aan de enquête kan tot en met woensdag 31 januari. Meer weten over het NH Panel, bekijk dan hier alles over eerdere onderzoeken.

Over het NH Panel

Gemiddeld één keer per maand zullen de panelleden via de e-mail een online vragenlijst krijgen. Je bepaalt natuurlijk zelf of je meedoet. Als je niet meer wil meedoen, meld je je weer af. Inmiddels telt het NH Panel ruim 1400 leden.