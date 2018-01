Deel dit artikel:











15-jarige jongen uit Heemstede vermist Foto: Politie

HEEMSTEDE - De 15-jarige Jehawar uit Heemstede is sinds gisteren vermist. Volgens de politie was de jongen op weg naar een voetbaltraining, maar daar is hij nooit aangekomen.

Jehawar is gisteren voor het laatst rond 13.00 uur gezien. De politie doet nu onderzoek naar de vermisisng. De jongen vertrok op een zwarte fiets naar zijn voetbalclub. Voor zover bekend draagt Jehawar een zwarte jas en een paar zwart-blauwe sportschoenen met witte zolen. Hij is rond de 1.40 meter lang. De politie vraagt mensen om 112 te bellen wanneer zij Jehawar zien.