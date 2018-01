Deel dit artikel:











Wielrenner aangereden in Uithoorn Foto: Inter Visual Studio

UITHOORN - Een wielrenner is vanochtend zwaargewond geraakt op de Amsteldijk-Noord in Uithoorn. Het slachtoffer kwam in botsing met een auto en knalde vervolgens op de voorruit.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens getuigen belandde de fietser op de voorruit en kwam vervolgens op het wegdek terecht. De ambulance heeft het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.