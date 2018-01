Ramkraak op camerawinkel in Alkmaar

ALKMAAR - Op een camerawinkel aan de Van Ostadelaan in Alkmaar is vanochtend een ramkraak gepleegd.

Met een kleine auto is op het rolluik van Cameraland ingereden. Vervolgens zijn de daders naar binnengegaan. De politie heeft een verdachte aangehouden en er zijn spullen teruggevonden.



In 2015 was Cameraland ook al slachtoffer van een ramkraak. Destijds was er veel schade aan de winkel en werd er veel apparatuur meegenomen.

Ook toen werden gestolen spullen teruggevonden. Na een achtervolging werden in 2015 twee mannen van 39 en 45 jaar aangehouden. Over de identiteit van de verdachte van de ramkraak vanochtend is nog niets bekend.