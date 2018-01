Deel dit artikel:











Man door duikers uit water in Amsterdam gehaald en gereanimeerd Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) Een man is vannacht te water geraakt in de Zwanenburgwal in het centrum van Amsterdam. Hij raakte zwaargewond en moest gereanimeerd worden.

Het slachtoffer viel rond 2.30 uur ter hoogte van de Jodenbreestraat in het water. Een voorbijganger die het zag gebeuren belde 112. Twee ambulances, een mobiel medisch traumateam en meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Duikers van de brandweer hebben de drenkeling uiteindelijk in het water gevonden. Daarna is de man door hulpverleners op de kant getrokken. Hij is ter plekke gereanimeerd. Het slachtoffer is vervolgens door een ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.