Terrasverwarmer veroorzaakt brand in Haarlems café Foto: HFV / Rowin van Driest Foto: HFV / Rowin van Driest

HAARLEM - Een terrasverwarmer heeft vanavond in café Monkey Bar in Haarlem voor een korte brand gezorgd. De 'heater' was tegen een gordijn aangekomen en deze vatte vlam. De brandweer was er op tijd bij om een grotere brand te voorkomen.

Op dit filmpje, wat rondgaat op de Facebookpagina 'Je bent Haarlemmer als.....' is goed te zien hoe de brandweer het raam inslaat om het café binnen te komen. Ze waren er op tijd bij om eventuele grotere schade te voorkomen.