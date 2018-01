Deel dit artikel:











Scooter belandt onder auto bij botsing

HEEMSTEDE - Een scooterrijder en een automobilist zijn vanavond op de kruising Herenweg en Zandvoortselaan in Heemstede op elkaar geknald. De auto is hierbij gekanteld op de scooter terecht gekomen. De scooterbestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 21:30 uur. Volgens ooggetuigen maakt de autobestuurder het goed en zou de bestuurder van de scooter door omstanders onder de auto vandaan zijn gehaald. De politie doet onderzoek naar hoe de scooter onder de auto terecht is gekomen. Daarna kan de berger pas zijn werk doen. Tot die tijd is het kruispunt afgesloten.