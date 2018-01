Deel dit artikel:











Vechtpartij op station Zaandijk-Zaanse Schans, mogelijk geschoten Foto: NH Nieuws / Koen Bugter Foto: HFV

KOOG AAN DE ZAAN - Op het station Zaandijk-Zaanse Schans in Koog aan de Zaan heeft vanavond vermoedelijk een schietpartij plaatsgevonden. Het is nog onbekend of er gewonden zijn gevallen.

In het tunneltje onder het spoor ontstond er ruzie tussen vier à vijf personen. Er is een knal gehoord en er zijn kogelhulzen gevonden. Het is onduidelijk waar de ruziemakende personen zijn. Zij worden gezocht. De politie doet onderzoek. Burgernetmelding

Om dezelfde tijd als het vermoedelijke schietincident is er een Burgernetmelding uitgegaan. Volgens deze melding moet er worden gezocht naar een blanke en een donker getinte man. De blanke man is kalend en draagt een zwarte jas. De getinte man heeft een jas aan van het merk Nickelson aan.