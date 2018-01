Sportclub met ballen: Koen Verweij wordt nog op de voet gevolgd door de AIJC

ALKMAAR - Ze volgen hem nog altijd op de voet bij de Alkmaarsche IJsclub. We hebben het dan over Koen Verweij. Dat merkte razende reporter Dennis Nieuwenhuis zondag bij zijn bezoek aan de ijsclub op schaatsbaan De Meent in Alkmaar.

Eén van de mensen die Verweij al vanaf kleins af aan heeft meegemaakt bij de Alkmaarsche IJsclub is Cock Groot. Hij kan zich de schaatser nog goed voor de geest halen toen hij hem voor het eerst zag. "Het was een mannetje die heel graag trainde en heel fanatiek was. De eerste keer dat ik hem zag was bij het jeugdschaatsen. Toen gingen we scouten en Koen reed al gelijk met twee handen op de rug. We hebben hem toen een briefje mee gegeven of hij misschien op schaatsen wilde gaan. Zijn prestaties worden door iedereen van de club gevolgd", vertelt Groot.

Alkmaarsche IJsclub heeft veel talenten

Ook de jeugd is zeker belangrijk binnen de Alkmaarsche IJsclub. Eén van de talenten is Joerie Groot. Hij is begonnen bij de pupillen en opgeklommen tot aan de subtop. De laatste stap naar de top heeft hij nog niet weten te zetten. "Ik had eigenlijk gehoopt dit jaar het NK allround te kunnen rijden, want ik had vorig jaar een leuk stapje gemaakt, maar het is helaas een stapje achteruit gegaan. Ik geef nog niet op". Het grote voorbeeld voor Groot is natuurlijk Koen Verweij. "Koen is wel één van mijn voorbeelden. Hij kwam vroeger nog wel bij ons thuis, want hij is van dezelfde leeftijd als mijn broer. Ik ken hem dus wel een beetje". Over de Alkmaarsche IJsclub is Groot duidelijk. "Het is een gezellige club, ook buiten het schaatsen gaan we veel met elkaar om".

Ledenaantal loopt terug

Al een aantal jaren kent Nederland niet echt extreme winters, maar merkt een ijsclub daar ook dan direct wat van? "Ja het ledenaantal loopt terug", vertelt Menno Bakker. Hij is schaatser bij de Alkmaarsche IJsclub, maar hield zich in het verleden ook bezig met de ledenadministratie. "Ik wil niet zeggen dat het door de slechte winters komt, maar gewoon puur door het aanbod van andere sporten die nu weer hot zijn". De ijsclub doet er alles aan om weer te groeien qua ledenaantal. "We zijn fanatiek bezig met het werven van leden door naar scholen te gaan en bij het jeugdschaatsen scouten we de pupillen zeg maar".

