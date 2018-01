AMSTERDAM - In café Ruk en Pluk gingen de fans uit hun dak toen Ajax de Feyenoorders kansloos liet. De wedstrijd was slordig, maar dat maakt voor sommigen niet uit. "Geweldig", zegt een fan.

Ajax won met 2-0 door doelpunten van Donny van de Beek en Klaas-jan Huntelaar. "Het kan beter, maar als we blijven winnen komt het goed", vertelt een fan in het café in Amsterdam Oost.