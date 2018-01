Matthijs de Ligt: "De goal van Donny was een bevrijding"

AMSTERDAM - Matthijs de Ligt speelde zondagmiddag zijn tweede Klassieker. Net als de eerste stapte de pas 18-jarige verdediger ook nu als winnaar van het veld (2-0). Met een sterke fase kort na rust legde Ajax Feyenoord op zijn rug.

"Het was beetje een schaakwedstrijd", vast De Ligt de niet bijster boeiende eerste drie kwartier samen. "Het was zoeken naar de ruimtes en er waren weinig kansen. De tweede helft begin je heel goed. De goal van Donny (Van de Beek, red.) was een bevrijding. Je scoort twee keer en zij krijgen rood, toen was het eigenlijk voorbij."

Ajax liet na de numerieke meerderheid in het laatste half uur ook in de score tot uitdrukking te brengen. De Klassieker bloedde langzaam dood. De Ligt: "We werden een beetje laks aan de bal en gingen te veel voor eigen succes. Het is dan zaak om erover heen te walsen. Dat hebben we niet gedaan."

