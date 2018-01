Veerpont Schulpengat neemt na 26 jaar trouwe dienst afscheid : "Dit was een geweldig schip...

'T HORNTJE - Voor de laatste keer werd vandaag de veerpont Schulpengat ingezet tussen Den Helder en Texel. De eilandbewoners en vele toeristen zijn 26 jaar lang met het schip heen en weer gebracht. Vandaag was er gelegenheid om afscheid te nemen van het trouwe 'werkpaard'.

Het Schulpengat kon bijna alle stormen aan. Hoe hard het ook waaide, het schip bleef varen. Oud-Kapitein Alfed Schaatsenberg kijkt met plezier op alle jaren varen terug. "Het was een geweldig schip. Hiervoor hadden we het Molengat. Dat was een vrij ruw schip. Maar dit schip was geweldig."

De ere-tochtjes van het schip trokken vandaag veel publiek. "Ik word hier wel even emotioneel van", vertelt een vaste bezoeker van Texel als onderweg de scheepshoorn klinkt. "Dit schip is voor mij echt Texel." Een meneer vertelt dat hij twee jaar terug voor het eerst naar Texel ging en meteen verliefd werd op het schip. Hij kijkt toch een beetje met weemoed terug op de afgelopen periode.

De oudste kapitein

Rob Arensman is de gelukkige kapitein het schip voor de laatste reeks tochtjes de haven uit stuurt. "Ik ben vereerd dat ik gevraagd ben om te varen vandaag. Het is het oudste schip van de TESO en ik ben de oudste kapitein. Daarom zijn we aan elkaar gekoppeld vandaag." Hij heeft de kneepjes van het kapiteinsvak op het Schulpengat geleerd. "Ja, apart dit. Het schip is in principe nog goed, maar qua techniek achterhaald. Dus ik snap het wel."

Het schip lijkt richting de sloop te gaan. Er heeft zich geen koper voor het Schulpengat gemeld. "Het schip heeft zijn best gedaan.", zegt oud-kapitein Schaatsenberg, "Dat dit het einde is, is jammer. Maar zo gaat het in het leven."