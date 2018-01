Ten Hag kende geen zenuwen voor debuut in Klassieker

AMSTERDAM - Hij is de eerste trainer van Ajax ooit die debuteerde in de Klassieker. Erik ten Hag doorstond de vuurdoop. Ajax won met 2-0 van Feyenoord en voert de druk op koploper PSV verder op.

"Nee, ik heb geen zenuwen", antwoorde Ten Hag koeltjes op de persconferentie na afloop van Ajax - Feyenoord. "Wel spanning", voegde hij eraan toe.

De trainer had genoten van de laatste training op De Toekomst waar vele duizenden Ajax-supporters met vuurwerk en gezang hun ploeg hun steun betuigden. "Ik heb het wel eens eerder mee gemaakt. Geweldig. Maar maar je sluit je ook weer af en je bereidt je voor zoals op iedere wedstrijd."

Dominant Ajax

Uiteraard was de trainer tevreden met de winst. Al sloegen de Amsterdammers pas na rust toe. Ten Hag: "We waren dominant aan de bal en controleerden in de eerste helft de wedstrijd zonder tot grote kansen te komen. Wij hebben voetballers die die ruimte kunnen benutten en dat deden we te weinig. Dat hebben we in de rust aangegeven en heel snel na rust was het prijs."

Volgende week zondag wacht Ten Hag opnieuw een interessante krachtmeting. Dan gaat hij met Ajax op bezoek bij zijn oude club, FC Utrecht.