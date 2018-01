Jubilerend DAW organiseert NK Synchroonzwemmen

ALKMAAR - De Nederlandse Kampioenschappen synchroonzwemmen worden volgende week gehouden in de Hoornse Vaart in Alkmaar. Bij de jubilerende zwemvereniging DAW, zij bestaan in 2018 precies 100 jaar, gaan tientallen synchroonzwemmers strijden om de titel.

Daphne Schouten (op de foto rechts) en Adriënne Vermooten zijn nauw betrokken bij het jubileum van De Alkmaarse Waterratten en het NK. Op zaterdag worden de technische uitvoeringen gedaan, op zondag de vrije kür. "Zeker zo'n vrije kuur levert spectaculaire elementen op", sprak Schouten. Zij is zelf al sinds 1999 actief als synchroonzwemster, maar ook al enige jaren actief als jurylid. "Dan zie je wel wanneer iets gaat zoals het moet of dat het meer per ongeluk spectaculair lijkt."



Het belangrijke showelement speelt zich bovenwater af. "Onderwater mis je niet zoveel. Daar worden de elementen vaak opgezet door op de juiste plek in het water te liggen", sprak Vermooten, tijdens het NK actief in de organisatie. "Daarom moet je conditie natuurlijk wel heel goed zijn. Het kost veel kracht en daarnaast moet je beschikken over een grote longinhoud."

Synchroonzwemmen is Olympisch sinds de Spelen van 1984. In Nederland is er maar een klein groepje synchroonzwemmers die kans maken op een Olympische nominatie. "Zij doen volgend weekend ook mee en zijn dan ook gelijk de grote favoriet", sprak Vermooten.