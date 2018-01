Ajax wint simpel in slordige klassieker

AMSTERDAM - Ajax heeft Feyenoord in een slordige klassieker op de knieën gekregen. In de Johan Cruijff ArenA werd het 2-0 door goals van Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar. Hiermee doen ze wederom goede zaken in de strijd om de titel.

Slordige eerste helft

Het eerste half uur was vooral erg slordig. André Onana had ruzie met de bal en ook op het middenveld waren zowel Ajax als Feyenoord niet secuur in de passing. De Ajacieden domineerden vrijwel de hele eerste helft, maar toch werden er niet veel kansen gecreëerd. Tot in de laatste vijf minuten. André Onana redde toen met een katachtige redding op een kopbal van Steven Berghuis. Daarna ontstond er een scrimmage voor het doel van Brad Jones waarin het schotje van Justin Kluivert vlak voor de lijn werd weggekopt.

1-0 Van de Beek

Binnen no-time trok Ajax in de tweede helft de wedstrijd naar zich toe. Eerst was het Donny van de Beek die een teruggetrokken pass van Nicolás Tagliafico binnentikte.

Huntelaar verdubbelt voorsprong

Twee minuten later zorgde Klaas-Jan Huntelaar voor de 2-0. Hij kopte een goeie voorzet van Joël Veltman tegen de touwen.

Rood Jørgensen

In de 58e minuut werd Nicolai Jørgensen van het veld gestuurd. Hij maakte een harde sliding op Veltman, waardoor de Deen zijn tweede gele kaart kreeg.

Nicolás Tagliafico

De nieuwe Argentijnse aanwinst Nicolás Tagliafico speelde een hele degelijke wedstrijd. Hij gaf de assist op het verlossende openingsdoelpunt, maar stond ook verdedigend zijn mannetje. Uiteindelijk werd hij uitgeroepen tot man of the match en ging de Argentijnse linksback met een publiekswissel naar de kant voor Maximilian Wöber, die net terug is van een blessure.

Na de 2-0 werd de ploeg van Erik ten Hag nog een aantal keer gevaarlijk, maar zonder enigresultaat. Ajax is nog altijd de nummer twee in de eredivisie met 44 punten. Feyenoord heeft na achttien wedstrijden 32 punten en staat daarmee vijfde.



Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, F. De Jong, Tagliafico (89/Wöber); Van de Beek (85/Siem de Jong), Schöne, Ziyech; Neres, Huntelaar, Kluivert

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Van Beek, Tapia, Malacia(81/Haps); Toornstra, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis (60/Amrabat), Jørgensen, Boëtius (70/Basacikoglu)