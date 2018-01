Deel dit artikel:











Medewerker dierenambulance redt kat uit ondergrondse container Foto: Dierenambulance Velsen

IJMUIDEN - De Dierenambulance Velsen heeft vandaag een kat gered uit een vuilcontainer in IJmuiden. Ed Luster, redder van het dier, denkt dat de kat zelf de container in is gekropen om te schuilen voor slecht weer. "Ik heb niet het vermoeden dat hij is gedumpt."

Volgens Ed van de Dierenambulance Velsen hoorde een buurtbewoonster gemiauw uit de vuilcontainer komen. Ze belde Ed en binnen een uurtje was het dier eruit. "Gelukkig heb ik zo'n sleuteltje waarmee ik die containers kan openen. Toen ik hem open deed, zag ik de kat onderin de vrij lege container zitten", vertelt de redder in nood nuchter. Met een schepnet kon Ed de kat uit de prullenbak vissen. Het gebeurt wel vaker dat er dieren in de vuilcontainer belanden. Volgens Ed blijven de kleppen soms open staan waardoor dieren er makkelijk in kunnen kruipen of vliegen. "Laatst heb ik nog een valkparkiet uit een container gehaald." Aanhankelijk

Met de kat ging het na de reddingsactie goed. "Hij was heel aanhankelijk. Volgens bewoners hoorde hij bij een huis ergens aan de overkant. Ik heb hem op straat gezet zodat hij weer naar huis kan."