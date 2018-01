Ajax en Feyenoord: sterkte Willem!

AMSTERDAM - Ajax en Feyenoord hebben vandaag met een gezamenlijke actie steun betuigd aan Willem van Hanegem.

De spelers stapten het veld op voor de Klassieker in Amsterdam met een wit T-shirt over hun eigen wedstrijdtricot, met daarop de tekst 'sterkte Willem' en een portret van Van Hanegem. Afgelopen week werd bekend dat 'De Kromme' prostaatkanker heeft en moet beginnen aan een serie van 35 bestralingen in zeven weken.

De 73-jarige Van Hanegem is een clubicoon van Feyenoord, maar ook aartsrivaal Ajax besloot zich aan te sluiten bij de actie om de oud-international van Oranje sterkte te wensen.