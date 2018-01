Eigenaresse na juwelenroof: "Ik laat me niet intimideren door zo'n idioot"

SCHAGEN - De dief die vanmorgen toesloeg bij juwelier Koning De Spinse in Schagen had maar drie minuten nodig om al het goud uit de winkel te roven. "Hij wist precies waar hij moest zijn", vertelt eigenaresse Annelous Koning.

Rond 06.30 uur vanmorgen sloeg de dader het rolluik stuk en kroop met een grote sporttas naar binnen. "Vervolgens is hij met een moker door het glas gegaan en heeft hij binnen drie minuten een enorme ravage aangericht."

Lees ook: Sieraden gestolen bij inbraak juwelier Schagen

Koning is ervan overtuigd dat de man de roof goed had voorbereid. "Hij wist precies waar hij moest zijn en waar de camera's hingen. Al het goud is weg. Alles was voorbereid en snel klaar."

Hoe groot de schade precies is, is nog niet bekend. "Het wordt een gigantische kostenpost, dat is het enige dat duidelijk is", aldus de eigenaresse.

Bang is ze in ieder geval niet geworden door de roof. "Ik laat me niet intimideren door zo'n idioot. Absoluut niet!"