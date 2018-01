Deel dit artikel:











Nicolás Tagliafico in de basis tegen Feyenoord Foto: Ajax.nl

AMSTERDAM - De Argentijnse linksback Nicolás Tagliafico begint in de klassieker tegen Feyenoord meteen in de basis. Verder zijn er zondagmiddag geen verassingen in het elftal van Erik ten Hag, die vandaag voor het eerst als trainer van Ajax op de bank zit in de eredivisie.

Voor Tagliafico is dit zijn debuut in de eredivisie. De 25-jarige verdediger is deze winter voor vier miljoen euro overgekomen van het Argentijnse Independiente. In deze eerste competitiewedstrijd na de winterstop vormt Klaas-Jan Huntelaar, samen met David Neres en Justin Kluivert, de aanval. Lees ook: Harry Vermeegen over aanwinst Tagliafico: "Hij is dik in orde" Bij Feyenoord staat Jean-Paul Boëtius in de basis, dat gaat ten koste van Sam Larsson. Ajax won de uitwedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip al met 4-1. Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, F. De Jong, Tagliafico; Van De Beek, Schöne, Ziyech; Neres, Huntelaar, Kluivert Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Van Beek, Tapia, Malacia; Toornstra, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Boëtius