Debat NH Kiest leidt tot verwerpen plannen Haarlemse Dolhuysbrug

HAARLEM - Een opvallende meet up van NH Kiest in Museum het Dolhuys in Haarlem. Want al discussiërende werd tijdens het debat duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad nu af wil zien van de komst van de Dolhuysbrug, een fietsbrug over de Schotersingel.

De discussie over de brug loopt al jaren. Volgens voorstanders is het ruim 2 miljoen euro kostende project nodig om een 'rode loper' te leggen voor het toenemende aantal fietsers vanaf het station richting het noorden van Haarlem. Maar tegenstanders vrezen voor overlast en het verdwijnen van het weinige groen in de stad. Bovendien, zo zeggen ze, is er vlakbij ook al een brug.



Opmerkelijke wending

De partijen staan recht tegenover elkaar, maar tijdens het lokale debat van NH Kiest kwam er opeens schot in de zaak. GroenLinks en D66, voorstander van de brug, zeiden er alleen aan te willen beginnen als er genoeg draagvlak is. Toen Jan Baaijens van de Actiepartij liet weten ook tegenstander te zijn van de Dolhuysbrug kwam Anne Feite Bloem van de SP met een voorstel.









'Met een motie schieten we de burg af'

"Met de Actiepartij erbij, hebben we nu een meerderheid die tegen is. Laten we gelijk zaken doen en donderdag tijdens de gemeenteraad een motie indienen om de Dolyhuysbrug gelijk af te schieten", zo zei de Bloem. Het leidde tot een groot applaus van de tegenstanders. GroenLinks, de PvdA en D66 vinden het daarvoor nog te vroeg. Zij willen eerst de resultaten van het onderzoek naar de beste variant afwachten dat binnenkort wordt gepresenteerd.



'We zijn hoopvol'

Na het debat gingen de actievoerders blij naar huis. "We zijn hoopvol. Er wordt open gediscussieerd, en er zijn blijkbaar veschuivingen onder partijen, dat is prettig", aldus Yorick van Norden van actiecomité 'een brug te ver'. Aankomende donderdag is de raadsvergadering en dan zullen we zien of de Dolhuysbrug ook echt van de baan is.



