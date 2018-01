Deel dit artikel:











Badmintonclub HBV terug naar eredivisie Foto: Hoornse badmintonvereniging

HOORN - De Hoornse badmintonvereniging HBV is ruimschoots kampioen geworden in de eerste divisie waardoor promotie naar de eredivisie een feit is. Tegen Velo hoefde HBV slechts twee partijen te winnen om kampioen te worden. Dave Veerman was degene die in het mannenenkel het kampioenschap binnensleepte.

Eerst werd de mannendubbel van Veerman en Ruben Wijnands eenvoudig in twee games binnengeslagen. Nadat het damesdubbel Jessica Ottenhoff en Feng Groothuijse met een verlies van 29-30 verzuimde om het kampioenschap te realiseren, was het de eer aan Veerman. Veerman ging uitstekend van start en won de eerste game snel. In een spannende tweede game won Veerman zijn eerste matchpoint en zorgde hij voor het kampioenschap. Uiteindelijk werd het 7-1 voor HBV. "Het voelt heerlijk", vertelt Veerman. "Het is groots gevierd, de hal was ook goed gevuld." HBV is tot nu toe nog ongeslagen in de eerste divisie. Er zijn nog twee competitiewedstrijden te spelen en dan begint in september het nieuwe seizoen in de eredivisie. Vorig jaar speelde HBV al op het hoogste niveau, maar degradeerden ze meteen. "We willen nu wel handhaven", zegt Veerman. "We moeten alleen nog één heer erbij krijgen, omdat je drie dames en drie heren moet hebben. Ik blijf in ieder geval", aldus de matchwinner.