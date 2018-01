Man tijdens het pinnen bedreigd door man met mes

Deel dit artikel:











JULIANADORP - In Drooghe Bol in Julianadorp is gisteravond een 37-jarige man bedreigd met een mes toen hij geld stond te pinnen.

Rond 22.00 uur werd de man door twee jongens van zo'n 20 à 25 jaar benaderd. Een van hen had een mes en zei tegen het slachtoffer dat hij zijn geld moest afgeven. De man draaide zich om en rende weg. De twee mannen renden achter hem aan. Na een tijdje gaven de daders het op. Ze keerden om. Daarna heeft het slachtoffer de politie gebeld. Die is nu op zoek naar de twee mannen. Een van hen droeg een zwarte jas en een donkerblauwe spijkerbroek. De ander had een donkerblauwe jas aan en een blauwe spijkerbroek. Ze hadden allebei hun gezicht bedekt met een sjaal. Wie meer weet, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844.