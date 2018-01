Westfriese paardentolk helpt bij verwerking gevoelens: "Paarden hebben alles door"

AVENHORN - De Westfriese coach Tjiske Bakker gebruikt de zintuigen van haar paarden om problemen bij mensen bloot te leggen. Haar cursus 'spiegelen met paarden' wordt steeds drukker bezocht: "Wat wij niet in elkaar zien, dat zien de paarden wel."

Volgens de coach hebben paarden "alles direct door" en zijn daarom beter in het lezen van gevoelens dan mensen. Al vijf jaar geeft Tjiske de cursussen, waarbij deelnemers aan de hand van de reactie van een paard erachter komen wat hun dwars zit.



Het paard leest de gevoelens van de deelnemer en koppelt die terug naar Tjitske. De sessies beginnen altijd met contact maken: "Het is best groot, zo'n dier. En uit het contact maken komt veel informatie. " Het liefst ziet de paardentolk dat de deelnemers daarna zelf kunnen vertellen wat het paard bij hen voelt en merkt.

Openbaring

"Ik ging er heel open in", vertelt deelneemster Romy Bakker. Maar zo'n "openbaring" had ze niet verwacht: "Bij een psycholoog lopen ze heel erg door te vragen. Tot ik me echt problematisch voelt. Nu voel ik mij eigenlijk Romy en dat het niet raar is dat ik mij af en toe zo voel."