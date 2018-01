Deel dit artikel:











Sieraden gestolen bij inbraak juwelier Schagen Foto: NH Nieuws / Nejifi Ramirez Foto: NH Nieuws / Nejifi Ramirez

SCHAGEN - Bij juwelier Koning De Spinse in Schagen is vanmorgen ingebroken. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er sieraden meegenomen. Hoeveel er precies is gestolen, is nog niet duidelijk.

Tijdens de inbraak was er niemand in de winkel aanwezig. De politie doet nu onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het pand is afgezet met linten. Getuigen zeggen bij de winkel één man gezien te hebben.