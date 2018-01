Spekgladde wegen leiden tot ongelukken

VENHUIZEN - Gladden wegen hebben vanmorgen in de provincie tot verschillende verkeersongelukken geleid.

Op de A7 bij Medemblik eindigde een auto in de vangrail en in Venhuizen reed een vrachtwagen bijna de sloot in. De chauffeur kwam met de schrik vrij, laat wijkagent Peter Duinveld weten via Twitter.

In Hoofddorp raakte een fietser gewond nadat ze onderuit ging op het fietspad aan de Paxlaan. De vrouw is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Het KNMI waarschuwde eerder al voor plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeeltes. Tot 10.00 uur vanmorgen was code geel van kracht.