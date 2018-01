Deel dit artikel:











NH Leeft: NK IJszwemmen, NK Pokeren en de laatste afvaart van TESO-schip Schulpengat Foto: Bourdon16 / Wikimedia Commons

NOORD-HOLLAND - NOORD HOLLAND NH Leeft is vandaag weer bij drie mooie evenementen in onze provincie: op locatie doen we live verslag van het Nederlands Kampioenschap IJszwemmen en het Open Nederlands Kampioenschap Pokeren. We gaat ook naar de laatste afvaart van de Schulpengat, de boot tussen Texel en Den Helder.

De NH Leeft-dag wordt om 12.50 uur geopend vanuit zwembad De Waterdam in Volendam, waar het Open Nederlandse Kampioenschappen IJszwemmen wordt gehouden. Het is de laatste dag van een driedaags evenement. Vandaag zwemmen dappere deelnemers een kilometer. Daar doen ze zo'n twintig minuten over.



Daarna zijn we bij de voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Pokeren. Elke amateur mag hieraan mee doen. Het ultieme doel is om uiteindelijk deel te mogen nemen aan toernooien waar echt om geld wordt gespeeld. De uitzending, die in Opmeer wordt opgenomen, begint rond 14.50 uur. De dag wordt spectaculair afgesloten met beelden van de laatste afvaart van de Schulpengat. Na 26 jaar trouwe dienst stopt de veerboot met varen tussen Den Helder en Texel. De uitzending begint om 17.20 uur en wordt opgenomen in Den Helder. Vanuit daar vertrekt het schip. De uitzendingen zijn te volgen via de Facebookpagina van NH Leeft.