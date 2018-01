Deel dit artikel:











Brand in café Krommenie snel onder controle Foto: HFV Photo Services Foto: HFV Photo Services

KROMMENIE - In een café in Krommenie is vanmorgen brand geweest. Het vuur was vrij snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt.

De brand brak uit in een droger in Grand Café Atlantic aan de Zuiderhoofdstraat. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft een bovenbuurvrouw melding gedaan van de brand. Ze hoorde het alarm afgaan. De brandweer kwam met meerdere blusvoertuigen op de melding af. Waardoor de brand in de droger uitbrak, is nog onbekend. De brandweer is bezig met het ventileren van het pand.