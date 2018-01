Deel dit artikel:











Pechtold: Wilders te laf voor Amsterdam Foto: ANP

AMSTERDAM - D66-leider Alexander Pechtold noemt PVV-voorman Geert Wilders te laf om in Amsterdam aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. "Amsterdam is te nuchter, te trots en te divers om voor jou te zwichten'', zei Pechtold gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 in Amsterdam.

Hij haalde ook uit naar coalitiepartner Sybrand Buma van het CDA. Pechtold zei het niet te snappen dat Buma als politiek leider lokale samenwerking met de PVV niet uitsluit.



"Solliciteren ze bij het CDA nou werkelijk weer naar een tweede politieke doodervaring?", herinnert de D66-leider aan de afstraffing die het CDA kreeg nadat die partij in 2010 de samenwerking was aangegaan met Wilders.