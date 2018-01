Blauw-Wit wint topper, KZ onderuit bij koploper

AMSTERDAM - De korfballers van Blauw-Wit hebben een belangrijke overwinning geboekt. In de eigen hal werd concurrent TOP zaterdagavond verslagen. KZ leed een forse nederlaag tegen PKC.

Blauw-Wit - TOP

In de Blauw-Withal begon de thuisploeg uitstekend. De marge was al snel vier (7-3) en daarna gingen de Amsterdammers door. Na een kleine twintig minuten stond het 13-7 en vlak voor rust was het zelfs 18-8. De laatste twee doelpunten voor de pauze werden gemaakt door TOP: 18-10.

In de tweede helft hield Blauw-Wit met enige moeite de voorsprong vast. Dat resulteerde uiteindelijk in een overwinning met drie punten verschil: 26-23.

Zodoende staan Blauw-Wit en TOP nu op gelijke hoogte in de korfbal league. Beide ploegen hebben 14 punten en delen daarmee de tweede plaats.

PKC - KZ

Voor KZ was het bij voorbaat al een schier onmogelijke opgave. PKC heeft tot nu toe slechts één verliespunt en is al jarenlang de grote titelfavoriet. De ploeg uit Koog aan de Zaan hield in de beginfase echter goed stand. Na een 7-3 achterstand kwamen de Noord-Hollanders terug tot 9-9.

Bij 13-13 vond PKC het wel mooi geweest. De Papendrechters schakelden een tandje bij en namen snel een ruime voorsprong. Vanaf 28-18 ging de storm pas weer liggen. Het laatste fluitsignaal klonk bij 37-28.

PKC heeft 19 punten na tien duels. De voorsprong op de naaste concurrenten is daarmee vijf punten. KZ staat met acht punten op de achtste plaats. De top vier plaatst zich voor de play-offs voor het landskampioenschap.