LIVE NH Sport met Ajax-Feyenoord

AMSTERDAM - Uiteraard veel aandacht voor Ajax - Feyenoord zondagmiddag op de radio in NH Sport. Je kunt het duel vanaf 14.00 uur rechtstreeks volgen. Maar er is meer dan dé klassieker.

Schaatsen, paardensport, synchroonzwemmen en badminton. Het zijn vier sporten die dezelfde middag óók op de radio voorbij komen. Zo gaat onze reizende reporter Dennis Nieuwenhuis voor 'Sportclub met ballen' op bezoek bij de Almaarse IJsclub. De bekendste schaatser die op De Meent zijn rondjes reed was natuurlijk Koen Verweij.

Samanta de Groot heeft nog een laat nieuwjaarsfeest gevonden bij Manege Amsterdam, terwijl we met de Hoornse Badmintonvereniging terugblikken op hun kampioenswedstrijd voor promotie naar de eredivisie. Om even na half vijf bellen we in 'Hoe is het met...' met oud-voetballer Ronny van Es. Om even na vijf uur verdiept presentator Rob Wtenweerde zich in de wereld van het synchroonzwemmen. Te gast zijn Daphne Schouten en Adriënne Vermooten. Volgende week zijn zij in Alkmaar bij het NK synchroonzwemmen.

Ajax - Feyenoord

Maar zoals gezegd, Ajax - Feyenoord is een affiche bij het begin van de tweede seizoenshelft om je vingers bij af te likken. Het is het officiële debuut van trainer Erik ten Hag die Marcel Keizer opvolgde.

De Amsterdammers kunnen zich geen puntverlies veroorloven in de achtervolging op koploper PSV, terwijl Feyenoord dolgraag weer een keer zou willen winnen in de ArenA. De laatste keer dat dat gebeurde was op 28 augustus 2005. Onze verslaggever bij deze klassieker is Edward Dekker.

Natuurlijk hoor je elk uur het laatste regionale nieuws en weer en krijgt Ruud Bossen kort voor zes uur het laatste woord. Luister elke zondagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur naar NH Sport!