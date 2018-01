Reinier Honig opnieuw Nederlands kampioen stayeren

ALKMAAR - Zaandammer Reinier Honig heeft in Sportpaleis Alkmaar zijn Nederlandse titel stayeren geprolongeerd. Jeroen Kaldenbach uit Hoorn werd tweede. "Het ging boven verwachting goed. Eigenlijk zou ik de eerste 100 ronden rustig aan doen, maar na 80 ronden zei ik tegen mijn gangmaker ga maar en toen was ik er vrij snel langs", sprak Honig na afloop.

In de finale over 50 kilometer (200 ronden) was Honig samen met gangmaker Jos Pronk ruim de sterkste. Kaldenbach, samen met Patrick Besteman, verwees Luuk Jansen en Willem Fack naar de derde plaats.

Het is de tweede Nederlandse titel voor Honig, die ook vorig jaar de beste was. "Ik ben er harstikke trots op", aldus Honig.

Maandag zal er in NH sport een reportage te zien zijn over Reinier Honig.