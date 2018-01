Buikschuifheldin redt onwel geworden klant in supermarkt Alkmaar

ALKMAAR - Anita van der Velde twijfelde woensdag geen moment toen een klant in de supermarkt waar ze werkt onwel raakte. Ze wilde als bhv'er zo snel mogelijk bij het slachtoffer zijn en dat kon maar op één manier: met een buikschuif. De video van haar actie is een hit geworden op sociale media.

Toen Anita naar het slachtoffer toe rende, had ze maar één obstakel: een toegangspoortje. Omdat ze snel bij het slachtoffer wilde zijn, besloot ze op haar buik onder het poortje door te glijden. Anita heeft samen met haar collega Miranda het slachtoffer geholpen. De vrouw is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.



Anita is met haar buikschuif in de ogen van haar collega's een held. "Achteraf moest ik samen met mijn collega's keihard lachen om mijn actie", vertelt Anita. "De tranen rolden over onze wangen."

Bijzondere manoeuvre

De leidinggevende heeft wel vaker te maken gehad met onwelwordingen in de supermarkt, maar dit is de eerste keer dat ze daar ook een bijzondere manoeuvre bij moest uithalen.

Ze is blij dat ze de buikschuif heeft gemaakt en zou het zo weer doen. "Je weet niet wat er met een klant aan de hand is en je wilt zo snel mogelijk bij de persoon in nood zijn", legt ze uit.