'Mishandelde man in Hilversum was dronken en filmde meisjes' Foto: Shutterstock

HILVERSUM - Een man beweerde vandaag op sociale media slachtoffer te zijn geweest van homogeweld in een McDonald's in Hilversum. Volgens de politie was de man echter onder invloed van alcohol en zou hij zelf voor overlast hebben gezorgd in het fastfoodrestaurant.

De man plaatste een bericht op Facebook waarin hij vertelde dat hij in elkaar werd geslagen nadat hij was uitgemaakt voor 'vieze nicht' en 'vuile homo'. Hij zou het voorval hebben gefilmd. "De politie Hilversum heeft mij verplicht de beelden te verwijderen, om mij vrij te laten. Ik snap er niks van", zegt hij op sociale media. Volgens de politie zorgde de man echter zelf voor overlast. Hij zou stiekem meisjes hebben gefilmd. Agenten troffen de man op straat aan nadat hij de McDonald's was uitgezet. "Een gesprek aangaan was niet goed mogelijk en de man uitte provocerende teksten naar voorbijgangers. Na een aantal waarschuwingen stopte dit niet en hielden agenten hem aan voor openbare dronkenschap", meldt de politie op Facebook. Filmpje

Eenmaal aangekomen op het politiebureau bekeken agenten een filmpje op zijn telefoon. Daarop was te zien dat hij inzoomde op twee vrouwen die voor hem in de rij stonden. De vrouwen hadden aangegeven dat hij de video moest verwijderen. Dit werd op het politiebureau in overleg met de man gedaan. Blauw oog

Hij kreeg proces verbaal en werd naar huis gestuurd. De man liep die avond wel een blauw oog op. Hoe hij daaraan komt, weet de politie niet. De politie zal camerabeelden van het fastfoodrestaurant bekijken. Mensen met tips over het incident worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.