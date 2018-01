Apollo wint eindelijk weer

AMSTERDAM - De opluchting zal groot zijn in de Apollohal in Amsterdam-Zuid. Nadat Apollo liefst negen competitieduels op rij niet wist te winnen, kon er zaterdagavond eindelijk weer feest gevierd worden. De ploeg van coach Patrick Faijdherbe won overtuigend met 82-76 van Aris uit Leeuwarden.

Toch was de overwinning van de Amsterdammers niet zo vanzelfsprekend als de uitslag misschien doet vermoeden. Nadat beide teams bij rust een gelijke stand op het scorebord lieten noteren, was het Aris wat brutaal de leiding pakte in Amsterdam.

Toch lukte het Apollo om in het slot van de wedstrijd de overwinning naar zich toe te trekken. Mede aan de hand van uitstekend spelende Aron Royé liepen de Amsterdammers uit naar een riante overwinning.

"Maandag back to work"

Hoewel Apollo dus negen competitieduels op rij verloor was coach Faijdherbe na afloop van de wedstrijd nuchter. "Winnen is natuurlijk altijd leuk maar als coach blijf je kritisch en zie je altijd wel verbeterpuntjes. Ik ben blij dat we hebben gewonnen maar voor de rest is het maandag back to work."

Aron Royé

Verder liet Faijdherbe weten blij te zijn met de teruggekeerde Aron Royé. "Aron is de afgelopen twee jaar onze steunpilaar geweest. Hij ging op een uitje naar Groningen en hij was weer beschikbaar. Het is lekker om hem er weer bij te hebben."

Maandag zie je meer over de wedstrijd Apollo-Aris bij NH Sport.