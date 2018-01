Tienduizenden Amsterdammers bezoeken open dag Noord/Zuidlijn

AMSTERDAM - (AT5) De Amsterdamse Noord/Zuid-lijn moet in juli van dit jaar gaan rijden. Het traject en de stations zijn al af en daarom konden alle nieuwsgierige Amsterdammers vandaag langskomen op de allerlaatste open dag.

Zo'n veertigduizend mensen bezochten de nieuwe stations, zoals station de Pijp. "Nou ik vind het wel mooi geworden eigenlijk", zegt een bezoeker tegen AT5. Een ander geeft aan dat hij het station liever iets kleuriger had gezien. "Maar het is wel ingenieus gebouwd."

In station Vijzelgracht konden de bezoekers afdalen met de langste roltrap van de Benelux. "Hij ging zo lekker", vertelt een vrouw. "Hij gleed naar beneden en ik keek om me heen. Het was fantastisch."

Er volgen nog testritten met de metro's en daarvoor werden vandaag vrijwilligers geworven. Al had niet iedereen er zin in. "Ik heb wel wat beters te doen. Laat ze maar een rondje met daklozen rijden, dat is wel een goede."

De Noord/Zuid-lijn wordt op 22 juli in gebruik genomen.