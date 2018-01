Omgewaaide boom vernielt grafzerken in Stroe: "Erg triest om te zien"

STROE - Een boom die omver werd geblazen tijdens de hevige storm afgelopen donderdag beschadigde meerdere grafzerken op een begraafplaats in Stroe. Ook de glazen plaat op het graf van dichteres Simone Leever-Hoek werd vernield.

Zij overleed in 2002 op 49-jarige leeftijd. Als eerbetoon was op haar grafzerk een gedicht van haar geplaatst. Haar toenmalige echtgenoot Jeff Leever kreeg na de storm een telefoontje van zijn zoon. Hij belde om te vertellen dat een boom op het graf terecht was gekomen.

"Het is een enorm zware plaat met een gedicht erop aan de voorzijde. We zagen het liggen onder een enorme bende die hier lag. Het was helemaal vernield. Erg triest om te zien", zegt Leever tegen NH Nieuws.

Schade

De schade wordt door de gemeente Hollands Kroon vergoed. Een aantal bomen op de begraafplaats werden de afgelopen jaren getroffen door de iepziekte. Onbekend is of de omgewaaide boom ziek was.