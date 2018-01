Anish Giri op grotere achterstand na nieuwe remise

WIJK AAN ZEE - Grootmeester Anish Giri heeft bij het Tata Steel schaaktoernooi opnieuw genoegen moeten nemen met remise. Daardoor zag hij koploper Sjachriar Mamedjarov uitlopen.

Giri had tegen de Amerikaan Wesley So, de winnaar van vorig jaar, met de zwarte stukken een tijdje de overhand. Toch moest hij na veertig zetten een remise accepteren. Het is voor de 23-jarige de vijfde remise na zeven partijen. De andere twee duels wist hij te winnen.

De achterstand op koploper Mamedjarov is nu opgelopen tot 1 punt. De schaker uit Azerbeidzjan won zaterdag van het Chinese wonderkind Wei Yi. Giri deelt de tweede plaats met So en de Rus Vladimir Kramnik.