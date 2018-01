Hond achtergelaten op overvolle Damrak in Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft een achtergelaten hond in Amsterdam opgevangen. Het dier was ruim vier uur vastgebonden aan een prullenbak op het Damrak, een straat die erom bekend staat uit te puilen van de drukte.

Op het politiebureau kreeg het dier eten en drinken. "Dit schrokte hij zo naar binnen!", meldt de politie op Facebook. Het dier is kort daarop overgedragen aan de dierenambulance.

De eigenaar van het hondje is nog niet gevonden. Hij of zij moet zich zo spoedig mogelijk melden bij het politiebureau Burgwallen in de hoofdstad.