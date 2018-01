Annemieke Bes wint etappe Volvo Ocean Race: "Een van de hoogtepunten in mijn zeilcarrière"

HAARLEM - HONGKONG De boot met aan boord de Haarlemse Annemieke Bes heeft de vierde etappe in de Volvo Ocean Race gewonnen. Team Sun Hung Kai / Scallywag kwam bijna drie uur eerder over de finish dan de nummer twee.

De etappe bracht de vloot van Melbourne naar Hongkong, de thuishaven van het team. "Ik ben ontzettend onder de indruk en trots op mijn team", reageert Bes. "We gaan dit echt vieren. Dit is een van de hoogtepunten in mijn zeilcarrière tot nu toe."

Nederlandse boten

Achter Team Sun Hung Kai / Scallywag werd Dongfeng Race Team tweede. De boot met landgenote Carolijn Brouwer hield het Nederlandse AkzoNobel achter zich. Team Brunel, de andere Nederlandse boot, kwam als vijfde binnen in Hongkong.

Botsing eist leven

In het algemeen klassement leidt het Spaanse MAPFRE, gevolgd door Dongfeng. Vestas staat derde, maar dat is voor hen momenteel bijzaak. De Deense boot kwam 30 mijl voor de finish namelijk in aanraking met een vissersboot. Daarbij kwam een bemanningslid van de vissersboot om het leven.