Deel dit artikel:











VIDEO: Bestuurder probeert op laatste moment nog van baan te wisselen Foto: DUMPERT

WORMERVEER - Op Dumpert.nl is gisteren een filmpje verschenen van een levensgevaarlijke invoegactie op de N8 in Wormerveer. Een automobilist besluit op het laatste moment toch niet af te slaan en wil een baan naar rechts, om rechtdoor te rijden op de Provincialeweg. Waarschijnlijk had de bestuurder die grote vrachtwagen niet gezien...

Een dashcam filmde hoe de auto lange tijd voorgesorteerd staat om linksaf te slaan. Met gevaar voor eigen leven schuift de bestuurder na de kruising 'nog even snel op' naar rechts. Op een haar na mist de auto daar een grote, rode vrachtwagen.