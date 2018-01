Oud-minister Hennis aan de slag bij de marine

DEN HELDER - Oud-minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) is reservist geworden bij de Koninklijke Marine.

Een woordvoerder van de marine bevestigt na een bericht van het Noordhollands Dagblad dat het huidige VVD-Kamerlid is aangesteld als reserve-officier in de rang van kapitein-luitenant ter zee speciale diensten.

De aanstelling past volgens Defensie in het streven naar een reservistenbestand dat breed genoeg is om piekbelastingen op te vangen of om incidenteel gebruik te kunnen maken van specialistische kennis, zonder deze kennis zelf in huis te hebben. Hennis kan zo worden ingezet tijdens oefeningen van de uitzendbare, operationele staf.

Mali

De VVD-politica trad in oktober af nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid harde oordelen had geveld over Defensie in een onderzoek naar een mortierongeluk in Mali dat twee militairen het leven kostte. Ze nam daarna plaats in de Tweede Kamer.