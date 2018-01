Heilooër 'Bachelor' is nog steeds dol op zijn dorp

HEILOO - De 'Bachelor', de man die voor het gelijknamige NET5-programma zijn droomvrouw mag kiezen uit 20 beeldschone dames, sprak voorafgaand aan de grote finale met mediapartner Uitkijkpost. Robbert Jonkheer uit Heiloo vertelt in een uitgebreid interview onder andere over de reacties uit zijn thuisstad: "Veel mensen uit mijn klas of het dorp sturen berichtjes, leuk!"

Al sinds 22 november is de Heilooër 'The Bachelor'. Over ongeveer twee weken, op 6 februari, kiest hij op televisie zijn aanstaande echtgenote, want in Heiloo is een droomvrouw vinden nooit gelukt. "Ik heb wel wat relaties met Heilooër meisjes gehad. En ook in Egmond. Maar dat werd het toch niet", vertelt Robbert aan De Uitkijkpost.

Liefde voor Heiloo

Ondanks dat Robbert in Amsterdam woont en werkt, noemt hij Heiloo "een fijn dorp waar hij graag komt". Hij wordt daar ook veel herkend, sinds hij meedoet aan het televisieprogramma. "Veel mensen uit mijn klas of dorp die me een berichtje sturen dat zij mij ook kennen. Leuk!".

De faam vindt de nu-nog-vrijgezel soms ook beklemmend: "Ik ben een normale jongen en nu willen mensen opeens op de foto", vertelt hij aan de lokale krant. Ook in het plaatselijke café De Wit werd het stil toen hij binnen kwam, maar volgens hem zijn de reacties allemaal positief.

Bekende Heilooërs

Andere inwoners van het dorp zijn door het televisieprogramma ook 'bekend' geworden. Zo helpen zijn moeder en zijn broers hem met de keuze tussen de laatste twee bruidskandidaten. "Vooral mijn moeder was heel sterk. Ik zat daar redelijk in een bubbel en zij bracht mij met scherpe vragen en analyses terug naar de realiteit."

Of Robbert met zijn nieuwe vriendin in Heiloo gaat wonen, houdt hij nog even mysterieus: "Dat zou zomaar kunnen...".