Man raakt voor de derde keer in korte tijd zijn auto kwijt

'T ZAND - Een 27-jarige man raakte gisteravond op de Groteweg in 't Zand voor de derde keer in een zeer korte tijd zijn auto kwijt. Dat meldt de politie op Facebook. De man blijft maar proberen om met een ongeldig rijbewijs de weg op te gaan. Op 25 december en 7 januari werd hij ook al aangehouden.

'Een hardleerse man', zo noemt de politie Schagen hem in het Facebookbericht. Zij kwamen gisteren de man weer tegen, terwijl hij aan het rijden was. De politie probeerde hem staande te houden, maar de man negeerde het stopteken. Hij werd klemgereden, maar sloeg op de vlucht en verstopte zich in de bosjes. Later trof de politie hem daar aan.

De auto werd in beslag genomen. Uit een speekseltest blijkt dat de 'doorrijder' onder invloed was van drugs. Hij zit op dit moment vast.