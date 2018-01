Svensson werd in Utrecht op zijn wenken bediend

ALKMAAR - UTRECHT Meer betrokken raken bij doelpunten. Die wens sprak AZ-rechtsback Jonas Svensson uit in het trainingskamp van de club in Zuid-Spanje. In Utrecht werd hij op zijn wenken bediend.

De Noor zette de Alkmaarders op voorsprong. Hij schoot een afgeslagen corner met rechts hard in de hoek achter doelman Jensen. "Het was een beetje een lucky hit", zei Svensson na afloop over zijn goal."Ik ben er blij mee, want mijn doel is om bij meer treffers betrokken te zijn. Maar die goal verliest z’n waarde doordat we niet winnen"

Concentratie

Want FC Utrecht maakte even later gelijk, nadat Svensson in de verdediging ontbrak vanwege een aanval over rechts en een snelle spelhervatting van de thuisploeg. "Utrecht-uit is lastig, maar we hadden de wedstrijd na de 0-1 op slot moeten gooien. Uit een counter kregen we de gelijkmaker om de oren. Dat is shit en heeft te maken met concentratie. Het is jammer. Wij willen bovenin meedraaien, dus dan moet je deze wedstrijd winnen."