Johanna strijdt tegen het 'ideale' vrouwbeeld en poseert bloot voor de camera

HAARLEM - Ze heeft lef en een missie. De 32-jarige Johanna Nolet heeft geen maatje 34 en besloot om bloot voor de camera te poseren. Als ‘bevlogen strijder’ inspireert ze vele jonge vrouwen om te stoppen met het leven naar de verwachtingen van anderen.

Vijf jaar geleden overleed de vader van Johanna plotseling, waardoor het leven van de Haarlemse behoorlijk op zijn kop kwam te staan. Johanna startte met het delen van haar persoonlijke verhalen op de blog Geen Bekende Vrouwen.

Johanna schrijft eerlijk: het is zoals het is. Geen mooi sausje, geen filters. Ze praat over zelfliefde, depressie, schaamte en haar onzekerheid. "Op de een of andere manier is dat anderen aan gaan spreken", vertelt Johanna aan NH Nieuws.

Lees ook: 'Bevlogen Strijder' Kees van Ojik vecht al jaren tegen Schiphol

Bloot

Haar verlangen om kwetsbaarheid te tonen, nam vorig jaar een heel andere vorm aan. Johanna besloot om bloot voor de camera te gaan. "Ik merkte dat de beautystandards een enorm effect hadden op mij. De wens om slank te zijn was zo immens groot, dat ik me daar aan overgeleverd voelde," vertelt ze. "Op een gegeven moment realiseerde ik mij dat het moet zijn, omdat we nooit vollere vrouwen zien in de media. Zij worden niet 'gevierd' in de media."

Tekst loopt door onder de foto

Voorbeeld

Volgens Johanna heersen er in de maatschappij veel meer van dit soort ideaalbeelden waaraan we proberen te voldoen. "Van jongs af aan zijn we bezig met wat we allemaal moeten worden om geaccepteerd te kunnen worden. Terwijl we van nature al zo veel kwaliteiten hebben."

Johanna probeert naar eigen zeggen het voorbeeld te zijn voor anderen, dat zij zelf nooit heeft gehad. Het afgelopen jaar is zij ook begonnen met het coachen van vrouwen.