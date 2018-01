Deel dit artikel:











Buschauffeur krijgt lijm in ogen na ruzie met automobilist Foto: Shutterstock / Bewerking NH Nieuws

SANTPOORT-NOORD - Een 37-jarige man uit Heemskerk is gisterochtend aangehouden, omdat hij met lijm in de ogen van een IJmuidense buschauffeur heeft gespoten. De dader reed in zijn auto en raakte in discussie met de buschauffeur, die hem aansprak op zijn rijgedrag. De automobilist was op een gegeven moment klaar met de ruzie en eindigde deze met het spuiten van het plakmiddel.

Rond 11.00 uur op de Hagelingerweg sprak de buschauffeur de bestuurder van de auto aan. De Heemskerker wilde hier echter niets van weten en spoot de vloeistof in de ogen van de IJmuidenaar. De bestuurder is vervolgens zo snel als hij kon weggereden. Geleende wagen

Meerdere getuigen noteerde het kenteken van de automobilist. De politie belde naar het telefoonnummer dat bij het kenteken hoorde en kregen de vader van de verdachte aan de lijn. Die beval zijn zoon direct om terug te gaan. De dader bleef echter stug op zijn plek en agenten konden hem daar aanhouden. De buschauffeur ging op eigen gelegenheid naar de huisarts.